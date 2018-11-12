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Учёные предрекли Иркутской области и Забайкалью превращение в пустыню

Учёные предрекли Иркутской области и Забайкалью превращение в пустыню
Общество,  Фото:pixabay.com
По их мнению, это связано с тектоническими преобразованиями в Байкале

Учёные Института земной коры СО РАН Иркутска рассказали, что Иркутская область рискует превратиться в пустыню. Это может произойти из-за того, что на Байкале происходили мегацунами с высотой волн в несколько сотен метров, сообщает «Наука в Сибири».

В середине прошлого века, когда в Сибири велись геологические работы, в долине Лены нашли пески и галечники необычного для тех мест цвета - они были жёлтыми и белыми, а окружающие породы - красными. Эти отложения стали изучать, проследили их от Лены в районе посёлка Качуг до самого Байкала и пришли к выводу, что четыре миллиона лет назад из Байкала вытекала большая река. Сохранившиеся отложения этой древней реки получили название «манзурский аллювий».

В том месте, где из Байкала вытекала древняя река, на дне наблюдается аномальный рельеф и туда мог сойти крупный оползень.

До того, как образовался Ангарский сток, выход воды с Байкала происходил через Енисей. В том месте, где сейчас вытекает Ангара, была гора, которая перекрывала путь воде озера (и это несмотря на то, что его уровень был на 200 метров выше, чем сегодня, почти полностью оказались затоплены Баргузинская и Туркинская впадины).

- Однако примерно 125 тысяч лет назад произошло очень сильное землетрясение. На дно Байкала сошла крупная оползневая пластина и открыла сток в Ангару. Образовался 100-метровый перепад воды, который начал по-новому формировать долины, вода поднялась, стала затекать в притоки. Такие землетрясения в этом месте, провоцировавшие дальнейшее опускание оползневой пластины, случались и позже, последнее - 13 тысяч лет назад, тогда перепад воды мог быть метров 40, - отмечается в сообщении.

Из-за огромного количества этого рыхлого материала в долине Ангары сейчас образуются барханы, являющиеся источниками пыльных бурь.

- Если будут проблемы с влажностью, растительность исчезнет, и эти пески откроются для ветра, территория Иркутской области и Забайкалья может запросто превратиться в пустыню, - рассказал руководитель центра коллективного пользования «Геодинамика и геохронология» Института земной коры Алексей Иванов.
ученые Байкал
 
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