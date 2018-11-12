«Лидеров XXI века» выберут в Бурятии





http://egov-buryatia.ru/minsport/activities/documents/dokumenty/?clear_cache=Y С положением можно ознакомиться здесь:

До 25 ноября лидеры и руководители детских и молодёжных общественных объединений Бурятии могут принять участие в заочном республиканском этапе всероссийского конкурса «Лидер XXI века». Об этом сообщает пресс-служба минспорта Бурятии.– Именно лидеры и руководители молодёжных объединений являются кадровым ресурсом органов госуправления. Наша задача – выявить и распространить успешный опыт деятельности таких организаций, сформировать положительный имидж молодёжных лидеров, – сообщают организаторы.Каждый участник предоставляет экспертной комиссии заявку, анкету и эссе на тему «Я – лидер будущего». После прохождения первого этапа, участников ждёт очная защита проектов, на которой они должны будут представить визитку, выступить на определённую тему, защитить свой социальный проект или дорожную карту в зависимости от номинации.Заявки на участие в конкурсе принимаются до 25 ноября.