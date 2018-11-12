Житель Бурятии через суд признал незаконным штраф за превышение скорости

Камеры видеофиксации были установлены с нарушением географических координат



Кяхтинским районным судом Бурятии рассмотрено гражданское дело о взыскании транспортных расходов и компенсации морального вреда, причинённого незаконным привлечением к административной ответственности



Ранее судом рассмотрена жалоба местного жителя, в которой он написал, что его привлекли к административной ответственности за вождение с превышением скорости. Вместо разрешённых 20, он ехал со скоростью 40 километров в час. Его оштрафовали на 500 рублей. Нарушение было зафиксировано на камеру видеофиксации.



Мужчина посчитал постановление незаконным. В жалобе он указал, что фото и видео-фиксация с использованием системы «КРИС П» произведена с нарушением инструкции к нему, географические координаты привязки к месту совершения административного правонарушения не соответствуют действительности, в месте совершения нарушения, в протоколе знак ограничения скорости отсутствует.



Решением Кяхтинского районного суда постановление по делу об административном правонарушении начальника отделения по ИАЗ ЦАФАП ГИБДД МВД по Бурятии в отношении заявителя отменено, производство по делу прекращено.



Гражданское дело о взыскании транспортных расходов и компенсации морального вреда, причинённого незаконным привлечением к административной ответственности, удовлетворены частично, сообщают в пресс-службе суда.

