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Из Забайкалья выдворили гражданина Кореи

Из Забайкалья выдворили гражданина Кореи
Общество,  Фото:Архив пресс-службы УФССП России по Забайкальскому краю
Мужчина просрочил время пребывания в стране

В селе Нижний Цасучей Забайкальского края в ходе проверки документов был выявлен факт нарушения миграционного законодательства со стороны гражданина КНДР. 39-летний кореец прибыл в Россию в 2016 году через пункт пропуска «Владивосток» с целью работы по найму в Иркутске. Период действия рабочей визы гражданина КНДР истёк, но с территории России он не выехал.

По данному факту был составлен протокол об административном правонарушении. На судебном заседании гражданин КНДР пояснил, что занимался ремонтом различных объектов и не знал, что срок действия его визы окончен.

Суд постановил подвергнуть нарушителя административному выдворению за пределы России и штрафу в размере двух тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Забайкальскому краю.

Ожидал своего выдворения уроженец Кореи в Центре временного содержания иностранных граждан УМВД России по Забайкальскому краю. После оформления необходимых документов нарушитель миграционного законодательства был доставлен судебными приставами по ОУПДС (сотрудниками группы быстрого реагирования) до пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в Приморском крае и официально передан сотрудникам пограничной службы. Согласно действующему законодательству приехать в Россию выдворенный гражданин сможет только через пять лет.

По результатам работы за 10 месяцев 2018 года сотрудниками УФССП России по Забайкальскому краю за пределы Российской Федерации за нарушение миграционного законодательства нашего государства выдворен 151 иностранный гражданин (в аналогичном периоде прошлого года — 101). Должник корейской национальности выдворялся в 2018 году впервые.
 
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