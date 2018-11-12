В Улан-Удэ пройдёт массовое отключение электричества



В Улан-Удэ 15 ноября будет отсутствовать электроэнергия в связи с плановыми ремонтными работами в электросетях и на оборудовании. Об этом сообщили в управлении по информационной политике города.



Ремонт пройдёт:

С 09-00 до 17-00:

Ул. Тубсанаторий, Феоктистова, скважина, лесная школа-интернат, СДЮШОР № 9, ул. Кумысская, ДНТ «Субурга», ДНТ «Дацанское», ул. Дацанская, ДНТ «Ботаник», ул. Абрикосовая, ул. Плодовая, ул. Яблоневая, ул. Калиновая, ул. Ботаническая 17-70, ул. Иванова, Н. Петрова, пер. Дачный, один ввод на ПНС 4/3 ул.Верхняя Березовка «Улан-Удэнский энергетический комплекс».



С 09-00 до 12-00:

Школа № 38, ул. Ольховая 2- 133, Комарова 60-100, Лучистая 15-86.



С 09-00 до 12-00:

ул. Залесная 183.



С 13-00 до 17-00:

ул. Пищевая 42.



С 09-00 до 12-00:

Солидарности 1- 22, Костровая 10-114, Надежды 5 - 152, Энтузиастов 2-35, Пихтовая 1-21.



С 09-00 до 12-00:

В с. Поселье, ул. Благополучная, ул. Далахайская, ул. Капитальная.



С 13-00 до 17-00:

Жуковского 28 - 38, Добролюбова 193а, Дзержинского 193б, Детсад №41 по ул. Добролюбова 33.



С 09-00 до 15-00-для сборки шлейфов КЛ-0,4кВ:

Общежитие № 3 по ул. Борсоева 11, Коммунистическая 44 - 46, Ербанова 20, 20а, 22, 28.

Ул. Тубсанаторий, Феоктистова, скважина, лесная школа-интернат, СДЮШОР № 9, ул. Кумысская, ДНТ «Субурга», ДНТ «Дацанское», ул. Дацанская, ДНТ «Ботаник», ул. Абрикосовая, ул. Плодовая, ул. Яблоневая, ул. Калиновая, ул. Ботаническая 17-70, ул. Иванова, Н. Петрова, пер. Дачный, один ввод на ПНС 4/3 ул.Верхняя Березовка «Улан-Удэнский энергетический комплекс».Школа № 38, ул. Ольховая 2- 133, Комарова 60-100, Лучистая 15-86.ул. Залесная 183.ул. Пищевая 42.Солидарности 1- 22, Костровая 10-114, Надежды 5 - 152, Энтузиастов 2-35, Пихтовая 1-21.В с. Поселье, ул. Благополучная, ул. Далахайская, ул. Капитальная.Жуковского 28 - 38, Добролюбова 193а, Дзержинского 193б, Детсад №41 по ул. Добролюбова 33.Общежитие № 3 по ул. Борсоева 11, Коммунистическая 44 - 46, Ербанова 20, 20а, 22, 28.