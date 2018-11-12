В Улан-Удэ пытались привезти 13 тонн мяса без документов

Общество, Фото: Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии

Владельца груза оштрафовали



10 ноября в Слюдянке государственный инспектор Россельхознадзора с сотрудниками ГИБДД на стационарном посту полиции выявил нарушение. Из Алтайского края в Улан-Удэ перевозили говядину весом 13,2 тонны без ветеринарно-сопроводительных документов.



Владелец груза привлечён к административной ответственности и оштрафован. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

