Чаще всего аварии происходят из-за нарушений ПДД
В Бурятии количество ДТП снизилось на 9% (с 1081 до 983), погибших в них людей - на 12% (со 117 до 103), раненых – на 4,7% (с 1392 до 1326). Об этом сообщает УГИБДД по республике.
Основная масса ДТП произошла из-за нарушений правил дорожного движения (ПДД) водителями. Таких ДТП зарегистрировано 882. По неосторожности пешеходов - 104 ДТП, в результате которых 19 человек погибли и 88 травмированы. При этом в 18 случаях пешеходы находились на проезжей части в состоянии опьянения.
Всего же за нарушения ПДД к административной ответственности привлечено 4076 пеших участников дорожного движения.
Нетрезвые водители стали виновниками 154 дорожных аварий, в которых 36 человек погибли и 240 получили травмы различной степени тяжести. В отношении водителей, управлявших автомобилями в состоянии опьянения, возбуждено 4764 дела об административных правонарушениях.
- При надзоре за дорожным движением сотрудниками госавтоинспекции выявлено свыше 414 тысяч нарушений ПДД. Камерами ЦАФАП нарушителям направлено 241184 постановления о нарушениях в области дорожного движения, - уточняют в УГИБДД.
В ходе проведения обследований и проверок улично-дорожной сети выдано 2501 предписание на устранение выявленных недостатков в содержании автомобильных дорог и улиц. За невыполнение в срок законных предписаний ГИБДД возбуждено 231 административное дело, в том числе 193 - в отношении юридических лиц.
За несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений по ст. 12.34 КоАП РФ к административной ответственности привлечено 271 лицо, из них 81 – юридические лица.
В Бурятии снизилось число ДТП
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