Красавица из Бурятии завоевала титулы Miss Asia Global 2018





Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ZISSTAA (@zisstaa) 11 Ноя 2018 в 1:55 PST



В презентационном ролике София Замбалова рассказала, она родом из солнечной Бурятии, также рассказала, что она будет достойно представлять страну на конкурсе мирового уровня.



– Я креативная личность, профессиональная модель с азиатским взглядом, но железным характером. А также мастер спорта по художественной гимнастике. Буду рада вашей поддержке. Россия, вперёд! – говорила София. В презентационном ролике София Замбалова рассказала, она родом из солнечной Бурятии, также рассказала, что она будет достойно представлять страну на конкурсе мирового уровня.– Я креативная личность, профессиональная модель с азиатским взглядом, но железным характером. А также мастер спорта по художественной гимнастике. Буду рада вашей поддержке. Россия, вперёд! – говорила София.









– Я вошла в топ-10 лучших! Я думаю, что это хороший результат. Я приобрела большой опыт. Я получила звания «Miss Asia Russia» и Miss Photogeniс». Я уже скучаю по Индии, – написала София.