Красавица из Бурятии завоевала титулы Miss Asia Global 2018

19-летняя улан-удэнка София Замбалова участвовала в конкурсе красоты «Miss Asia Global-2018». Финал конкурса состоялся 10 ноября в Индии. Бурятская красавица вошла в десятку лучших, о чём она написала на своей странице в Instagram на английском языке.
– Я вошла в топ-10 лучших! Я думаю, что это хороший результат. Я приобрела большой опыт. Я получила звания «Miss Asia Russia» и Miss Photogeniс». Я уже скучаю по Индии, – написала София.
В презентационном ролике София Замбалова рассказала, она родом из солнечной Бурятии, также рассказала, что она будет достойно представлять страну на конкурсе мирового уровня.
– Я креативная личность, профессиональная модель с азиатским взглядом, но железным характером. А также мастер спорта по художественной гимнастике. Буду рада вашей поддержке. Россия, вперёд! – говорила София.
В презентационном ролике София Замбалова рассказала, она родом из солнечной Бурятии, также рассказала, что она будет достойно представлять страну на конкурсе мирового уровня.
– Я креативная личность, профессиональная модель с азиатским взглядом, но железным характером. А также мастер спорта по художественной гимнастике. Буду рада вашей поддержке. Россия, вперёд! – говорила София.
В конкурсе участвовали 25 красавиц из разных стран мира. Победительницей конкурса стала уроженка Казахстана Асем Есенгелдиева.
Как сообщал «Байкал-Daily», в прошлом году София Замбалова завоевала титул «Miss Asia Russia 2017». Также она неоднократно снималась в клипах российских звёзд, таких как рэп-группа MODI и Эльвира T.
Как сообщал «Байкал-Daily», в прошлом году София Замбалова завоевала титул «Miss Asia Russia 2017». Также она неоднократно снималась в клипах российских звёзд, таких как рэп-группа MODI и Эльвира T.