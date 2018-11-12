Мероприятие прошло в рамках всероссийской акции «День правовой помощи детям»
В Бурятском республиканском техникуме пищевой и перерабатывающей промышленности провели правовой ликбез для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения Бурятии.
Детям рассказали о правах и гарантиях, проконсультировали по выплатам пенсий по случаю потери кормильца. Также дали консультации по вопросам оказания мер социальной поддержки, адресной социальной и единовременной материальной помощи, обеспечения жильём и трудоустройства.
В Бурятии дали правовые консультации сиротам
Общество, Фото:
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