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В Бурятии дали правовые консультации сиротам

В Бурятии дали правовые консультации сиротам
Общество,  Фото:Минсоцзащиты республики
Мероприятие прошло в рамках всероссийской акции «День правовой помощи детям»

В Бурятском республиканском техникуме пищевой и перерабатывающей промышленности провели правовой ликбез для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения Бурятии.

Детям рассказали о правах и гарантиях, проконсультировали по выплатам пенсий по случаю потери кормильца. Также дали консультации по вопросам оказания мер социальной поддержки, адресной социальной и единовременной материальной помощи, обеспечения жильём и трудоустройства.
сироты
 
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