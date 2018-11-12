В Бурятию пытались ввезти небезопасное мясо

Мясо везли из Монголии
В Кяхте было изъято мясо неизвестного происхождения из Монголии.
10 ноября гражданин Монголии привёз полкилограмма варёного мяса и почти два килограмма замороженного сырого мяса. 11 ноября гражданка Монголии также пыталась ввезти на территорию России сырое мясо неизвестного происхождения весом больше одного килограмма. По словам нарушительницы, это говядина.
- Данную продукцию запрещено импортировать в Россию, так как ввоз осуществлялся из страны, неблагополучной в эпизоотическом отношении, - сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Возбуждено дело об административном правонарушении. Продукция запрещена к ввозу и возвращена на территорию Монголии.
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