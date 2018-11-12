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Конкурс рисунка «О маме с любовью» проходит в Бурятии

Конкурс рисунка «О маме с любовью» проходит в Бурятии
Общество,  Фото:pixabay.com
Участниками конкурса могут быть дети в возрасте от 3 до 18 лет

Министерство социальной защиты населения республики объявило конкурс детского рисунка, посвящённый празднованию всероссийского дня матери «О маме с любовью».

- Конкурс направлен на воспитание любви, уважения к матери, родителям, содействие сплочению семьи и укрепление детско-родительских отношений, он призван способствовать созданию условий для художественного и культурного самовыражения подрастающего поколения, - сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения Бурятии.

Лучшие работы талантливых детей в области художественного творчества могут быть использованы для будущих инициатив министерства социальной защиты населения Бурятии.

Участниками конкурса могут быть дети в возрасте от 3 до 18 лет, проживающие на территории республики.

Конкурс пройдёт в трёх возрастных категориях:

Дошкольники – дети от 3 до 6 лет;

школьники – дети от 7 до 12 лет;

подростки – дети от 13 до 18 лет

Рисунки для участия в конкурсе принимаются в срок до 16 ноября текущего года по адресу: Улан-Удэ, улица Гагарина, 10, кабинет 510 (РГУ «Центр социальной поддержки населения», отдел по работе с семьёй и детьми).

Вручение призов и дипломов победителям, организация выставки рисунков победителей конкурса состоится на торжественном мероприятии, посвящённом празднованию Дня матери.
конкурс
 
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