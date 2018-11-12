Улан-удэнцев приглашают на выставку «Осенний вернисаж»

Общество, Фото: Минкультуры РБ

Посетителям представят работы учеников художественной школы



13 ноября детская художественная школа имени Мэрдыгеева откроет традиционную выставку творческих и учебных работ «Осенний вернисаж». Работы можно будет посмотреть в музее истории Бурятии имени Хангалова.



– Вот уже более десяти лет подряд, ежегодно обучающиеся в детской художественной школы имени Мэрдыгеева представляют на показ свои работы, выполненные на пленэре и в классе за первую четверть учебного года, – сообщают организаторы.



Традиционно на выставке представляются к показу работы детей от 7 до 16 лет, выполненные в разных техниках (живопись, аппликация, смешанная техника, графика) и жанрах (натюрморт, пейзаж).



Учебные натюрморты – длительного характера и этюды, созданные старшеклассниками, одиночные портреты овощей и фруктов, выполненные первоклассниками, яркие композиции обучающихся младших и средних классов. Такие как «Петушок» и «Осеннее дерево», «Осенний лес».



Профессиональные акварельные натюрморты старшеклассников «Подсолнухи» и «Груши на газете», «Натюрморт с перцами», «Этюд», «Подсолнухи», «Арбузы».



Вход на выставку свободный, сообщили в минкультуры республики.

