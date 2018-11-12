«Бурятский самурай» Вениамин Гармаев дал мастер-класс в Улан-Удэ (фоторепортаж)

На семинаре каратисты оказали тёплый приём «сэнсэю». «Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
10 и 11 ноября в спортивном зале улан-удэнской школы №9 прошёл семинар по каратэ под руководством многократного чемпиона мира, Европы и России, уроженца Бурятии Вениамина Гармаева.
На семинаре каратистам он показал особенности стиля Сито-рю каратэ-до. Также он показал базовую технику, ката - формальные комплексы, бункай кумитэ - расшифровку ката, защиту и контратаку.
На мастер-класс пришли не только дети, но и взрослые. Каждый выполнял упражнение с особой чуткостью и концентрацией. Вениамин подходил ко всем индивидуально, чтобы помочь и подсказать более точное выполнение техники. Гости семинара остались под большим впечатлением. Сам же обладатель 6 дана каратэ-до- чёрного пояса поблагодарил за тёплый приём.
- Не ожидал такой классный приём! Большое спасибо! - написал он у себя на странице в социальной сети.
Как сообщал «Байкал-Daily»
, Вениамин Гармаев сейчас живёт в Москве. Под его тренерским крылом более ста учеников. Те, кто закончил у него обучаться, уже имеют чёрный пояс и до сих пор уважительно называют его «сэнсэй».
На семинаре каратисты оказали тёплый приём «сэнсэю». «Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
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