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«Бурятский самурай» Вениамин Гармаев дал мастер-класс в Улан-Удэ (фоторепортаж)

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
На семинаре каратисты оказали тёплый приём «сэнсэю». «Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко

10 и 11 ноября в спортивном зале улан-удэнской школы №9 прошёл семинар по каратэ под руководством многократного чемпиона мира, Европы и России, уроженца Бурятии Вениамина Гармаева. 

На семинаре каратистам он показал особенности стиля Сито-рю каратэ-до. Также он показал базовую технику, ката - формальные комплексы, бункай кумитэ - расшифровку ката, защиту и контратаку.

На мастер-класс пришли не только дети, но и взрослые. Каждый выполнял упражнение с особой чуткостью и концентрацией. Вениамин подходил ко всем индивидуально, чтобы помочь и подсказать более точное выполнение техники. Гости семинара остались под большим впечатлением. Сам же обладатель 6 дана каратэ-до- чёрного пояса поблагодарил за тёплый приём.

- Не ожидал такой классный приём! Большое спасибо! - написал он у себя на странице в социальной сети.

Как сообщал «Байкал-Daily», Вениамин Гармаев сейчас живёт в Москве. Под его тренерским крылом более ста учеников. Те, кто закончил у него обучаться, уже имеют чёрный пояс и до сих пор уважительно называют его «сэнсэй».
каратэ спорт мастер-класс
 
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