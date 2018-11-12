«Бурятский самурай» Вениамин Гармаев дал мастер-класс в Улан-Удэ (фоторепортаж)



10 и 11 ноября в спортивном зале улан-удэнской школы №9 прошёл семинар по каратэ под руководством многократного чемпиона мира, Европы и России, уроженца Бурятии Вениамина Гармаева.



На семинаре каратистам он показал особенности стиля Сито-рю каратэ-до. Также он показал базовую технику, ката - формальные комплексы, бункай кумитэ - расшифровку ката, защиту и контратаку.



На мастер-класс пришли не только дети, но и взрослые. Каждый выполнял упражнение с особой чуткостью и концентрацией. Вениамин подходил ко всем индивидуально, чтобы помочь и подсказать более точное выполнение техники. Гости семинара остались под большим впечатлением. Сам же обладатель 6 дана каратэ-до- чёрного пояса поблагодарил за тёплый приём.



- Не ожидал такой классный приём! Большое спасибо! - написал он у себя на странице в социальной сети.