Тхэквондисты Бурятии завоевали россыпь медалей Кубка России

Общество, Фото: минспорта РБ

Участие в турнире приняли более 500 спортсменов



В столице Урала – Екатеринбурге прошёл XVI Кубок России по тхэквондо. Участие в престижном турнире приняло более 500 спортсменов из 21 региона страны.



Было разыграно 62 комплекта наград и 48 кубков. Проверить свои силы перед предстоящим чемпионатом России от Бурятии отправилось 22 спортсмена. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Бурятии.



Среди них чемпионы и призёры России, Европы и мира Борис Баглаев, Антон и Яна Сердюковы, Юлия Адушнаева и Ангелина Пищалкина.



Победительница мира 2018 года Яна Сердюкова провела три боя и в финале встретилась со спортсменкой из Москвы. Со счётом 4:0 победу одержала спортсменка из Бурятии.



Также первое место у Михея Иринчеева, в категории юноши 11-13 лет до 50 кг (оба воспитанника Республиканской школы олимпийского резерва).



Среди юниорок 16-17 лет до 52 кг третье место заняла Афсана Гусейнова. На вторую ступень пьедестала, несмотря на полученную травму, поднялся Дмитрий Ловкий, воспитанник спортивной школы №3.



Во взрослом зачёте Юля Раднаева (Адушнаева) после долгого перерыва вернулась в состав сборной Бурятии. Отметим, что Юлия является мастером спорта, неоднократной победительницей России, Европы и мира.



– После рождения двойняшек, времени не было совсем тренироваться, все силы уходили на воспитание дочерей. Но сейчас они немного подросли, и я решила вернуться в строй. Конечно, было тяжело, уже не так как раньше, но я смогла показать, что и после длительного перерыва можно достойно выступить. В результате у меня второе место среди женщин до 57 кг. Впереди чемпионат России, в стенах родного дома, поэтому цель – только первое место, – прокомментировала своё выступление Юлия.



Среди мужчин до 57 кг 3 места заняли сразу два бурятских спортсмена, воспитанники РСШОР Борис Баглаев и Антон Сердюков. По тулям 3 место у Ангелины Пищалкиной.



– Выступление сборной считаю неплохим, конечно можно было лучше, – отметил тренер сборной Бурятии Баир Будадариев.



Последние несколько лет главный приз страны забирают спортсмены из Санкт-Петербурга, так и в этом году кубок завоевала сборная Петербурга.



Уже в следующем году Бурятия примет у себя чемпионат и первенство России.

