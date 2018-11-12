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Тхэквондисты Бурятии завоевали россыпь медалей Кубка России

Тхэквондисты Бурятии завоевали россыпь медалей Кубка России
Общество,  Фото:минспорта РБ
Участие в турнире приняли более 500 спортсменов

В столице Урала – Екатеринбурге прошёл XVI Кубок России по тхэквондо. Участие в престижном турнире приняло более 500 спортсменов из 21 региона страны.

Было разыграно 62 комплекта наград и 48 кубков. Проверить свои силы перед предстоящим чемпионатом России от Бурятии отправилось 22 спортсмена. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Бурятии.

Среди них чемпионы и призёры России, Европы и мира Борис Баглаев, Антон и Яна Сердюковы, Юлия Адушнаева и Ангелина Пищалкина.

Победительница мира 2018 года Яна Сердюкова провела три боя и в финале встретилась со спортсменкой из Москвы. Со счётом 4:0 победу одержала спортсменка из Бурятии.

Также первое место у Михея Иринчеева, в категории юноши 11-13 лет до 50 кг (оба воспитанника Республиканской школы олимпийского резерва).

Среди юниорок 16-17 лет до 52 кг третье место заняла Афсана Гусейнова. На вторую ступень пьедестала, несмотря на полученную травму, поднялся Дмитрий Ловкий, воспитанник спортивной школы №3.

Во взрослом зачёте Юля Раднаева (Адушнаева) после долгого перерыва вернулась в состав сборной Бурятии. Отметим, что Юлия является мастером спорта, неоднократной победительницей России, Европы и мира.

– После рождения двойняшек, времени не было совсем тренироваться, все силы уходили на воспитание дочерей. Но сейчас они немного подросли, и я решила вернуться в строй. Конечно, было тяжело, уже не так как раньше, но я смогла показать, что и после длительного перерыва можно достойно выступить. В результате у меня второе место среди женщин до 57 кг. Впереди чемпионат России, в стенах родного дома, поэтому цель – только первое место, – прокомментировала своё выступление Юлия.

Среди мужчин до 57 кг 3 места заняли сразу два бурятских спортсмена, воспитанники РСШОР Борис Баглаев и Антон Сердюков. По тулям 3 место у Ангелины Пищалкиной.

– Выступление сборной считаю неплохим, конечно можно было лучше, – отметил тренер сборной Бурятии Баир Будадариев.

Последние несколько лет главный приз страны забирают спортсмены из Санкт-Петербурга, так и в этом году кубок завоевала сборная Петербурга.

Уже в следующем году Бурятия примет у себя чемпионат и первенство России.
тхэквон-до спорт Кубок России
 
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