В дело вмешалась прокуратура
В Северобайкальскую межрайонную прокуратуру обратился ветеран труда по вопросу установления тарифа на подвоз воды жителям Северобайкальска.
Заявитель проживает в вагончике, не имеющем централизованного водоснабжения. На территории города услугу по подвозу воды осуществляет ООО «Комсервис-М». В связи с отсутствием тарифа на подвоз воды, утверждённого Республиканской службой по тарифам (РСТ), Северным отделом республиканского государственного учреждения «Центр социальной поддержки населения» прекращено начисление оплаты за эту услугу.
Прокуратура направила в суд заявление об обязании ООО «Комсервис-М» направить в РСТ заявление об установлении тарифа на подвоз воды горожанам. Судом исковые требования прокурора удовлетворены.
Ответчик обжаловал решение в апелляционном порядке, но Верховный суд Бурятии оставил решение суда без изменения, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
На севере Бурятии не было тарифа на подвоз воды
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