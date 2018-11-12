На севере Бурятии не было тарифа на подвоз воды

В дело вмешалась прокуратура



В Северобайкальскую межрайонную прокуратуру обратился ветеран труда по вопросу установления тарифа на подвоз воды жителям Северобайкальска.



Заявитель проживает в вагончике, не имеющем централизованного водоснабжения. На территории города услугу по подвозу воды осуществляет ООО «Комсервис-М». В связи с отсутствием тарифа на подвоз воды, утверждённого Республиканской службой по тарифам (РСТ), Северным отделом республиканского государственного учреждения «Центр социальной поддержки населения» прекращено начисление оплаты за эту услугу.



Прокуратура направила в суд заявление об обязании ООО «Комсервис-М» направить в РСТ заявление об установлении тарифа на подвоз воды горожанам. Судом исковые требования прокурора удовлетворены.



Ответчик обжаловал решение в апелляционном порядке, но Верховный суд Бурятии оставил решение суда без изменения, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

