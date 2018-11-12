По данным Бурятского гидрометцентра, 12 ноября по республике местами небольшой, по юго-западу и Прибайкалью умеренный снег, днём возможны сильные снегопады
Ветер западный 8-13, местами 15-20 м/с. Температура ночью 10-15, местами 3-8, по юго-западу и северу 17-22 мороза, днём от 3 тепла до 2 мороза, по крайнему северу 6-11 мороза.
В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер западный 5-10 м/с. Температура ночью 8-10, днём 0-2 мороза.
Как сообщал «Байкал-Daily», 13-14 ноября ожидается ухудшение погоды. Возможны снегопады и метели.
В Улан-Удэ до двух градусов мороза
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