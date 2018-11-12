В Улан-Удэ до двух градусов мороза

Ожидаются снегопады и даже метели

Подростки рассказали об увиденном на каникулах

В Улан-Удэ осадков не ожидается

Историю, которую показали в передаче «Мужское / Женское» на Первом канале, ведущий Александр Гордон назвал «кошмаром целой деревни» (18+)

Необычный снимок удивил и его автора, и пользователей Сети

Сегодня на дорогах Бурятии работает 183 камеры фиксации нарушений

В лидерах архитекторы и тренеры

В рамках празднования Дня сотрудника органов внутренних дел сегодня на торжественном концерте состоялось награждение сотрудников органов внутренних дел Иркутской области