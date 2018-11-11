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Улан-удэнские дети: «В Заповедном Подлеморье бомба!»

Улан-удэнские дети: «В Заповедном Подлеморье бомба!»
Общество, 
Подростки рассказали об увиденном на каникулах

Уже второй год подряд школьники из Улан-Удэ ездят на каникулы в Забайкальский национальный парк. В глухой тайге подростки отдыхают от социальных сетей, осваивают навыки самообслуживания и заново учатся общаться. Этот отдых школьникам уже второй год предоставляет дирекция нацпарка.

После семичасового пути из привычного серого города школьники попадают в альпийскую сказку – на южный кордон национального парка, местность Монахово. Там, где из-под толщи снега растет зелёная трава, а температура воздуха в ноябре поднимается до +15, шапка и перчатки невольно теряются. Однако, по словам родителей, пока ни один ребёнок не вернулся домой с простудой. 




В пяти минутах ходьбы от туристических домиков - Чивыркуйский залив озера Байкал. Но самый чудесный вид на Байкал открывается сверху, после часового подъёма в гору. Этой дорогой гостей водит на экскурсию природоохранный инспектор Юрий Гороховский.

Он рассказал об истории парка, о редких свойствах таёжных дикоросов, и научил детей кормить птиц с руки. Впечатлениями о минувшей поездке с «Байкал Daily» поделились сами школьники.

- Экскурсия - просто бомба! - прокомментировал семиклассник Кирилл Авдохин. - Столько интересного! Нам рассказали, что пихтовая смола раны заживляет, где её найти и как достать. И что кедр у нас не растёт, а наш кедр - это сосна сибирская! Я теперь наверняка смогу прочитать следы белки, зайца, лисы. И вообще такой мини-курс по выживанию получился! 




У девочек свои интересы.

- Я узнала, как чувствуют себя принцессы Диснеевских сказок, - говорит семиклассница Настя Суровая. - У нас птицы ели с руки. Это так здорово, такое маленькое счастье! А ещё мы научились с подружками готовить плов и борщ!

- А прямо передо мной на дерево сел дятел. Он на меня смотрел и стучал, там птицы совсем людей не боятся, и следы зверей просто везде, - поделилась Лера Буерачная. - А ещё я гладила поползня, пока он ел с руки кедровые орешки.

- Мы кололи дрова и топили печи сами, еду сами готовили, - наперебой рассказывают дети. - Научились печку топить, разводить костер на снегу, печь картошку в земле!

- Мы видели лису, и в первый раз услышали её «лай»! Оказывается, она смеётся противным голосом. 




По словам организаторов группы, выезд в Забайкальский национальный парк становится для ребят традицией. Собирая вещи, они уже обсуждают – что будут готовить на обед в следующем году и какие игры нужно привезти с собой.

- Дочь ездит второй год, очень довольна, - прокомментировала мама одной из девочек Анна Рогатко. – Дети там сплачиваются, это ведь совсем другое общение, не то, что в школе. Появляется взаимовыручка, что-то делать начинают вместе. А мне нравится, что дети там сами всё делают, сами себя кормят. В таких поездках они взрослеют.

По словам детей, за несколько дней в «Заповедном Подлеморье» они и отдыхают, и работают, и учатся, и узнают друг друга с новой стороны.



школьники национальный парк
 
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