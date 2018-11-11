Ангарчанка взяла бронзу первенства России по скалолазанию

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Соревнования прошли в Тюмени



Ангарская спортсменка Дарья Веретенина стала бронзовым призёром первенства России по скалолазанию в олимпийской дисциплине «многоборье» среди старших девушек. Соревнования завершились 8 ноября в Тюмени, сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.



Первое место в этой возрастной категории заняла спортсменка из Москвы Светлана Сергеева. Второй стала Дарья Фурманова из Красноярского края. Замкнула тройку лидеров ангарчанка Дарья Веретенина. Спортсменка занимается в областной спортивной школе «Спарта» у Дениса и Екатерины Веретениных.



- Для Иркутской области первенство России – очень неплохой старт. Мы смогли занять седьмое командное место из 28 регионов страны. В нашем активе три финалиста, в том числе одна награда у Дарьи Веретениной. Пятое место в группе «младшие юноши» – у Олега Башкирцева из Иркутска (тренер Евгений Башкирцев), седьмое место среди юниорок – у Варвары Бут (тренер Маргарита Лисовая), - отметила тренер Екатерина Веретенина.

