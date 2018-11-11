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В Бурятии местами снег

В Бурятии местами снег
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В Улан-Удэ осадков не ожидается

По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня в республике без осадков, по северному Прибайкалью местами небольшой снег.

Ветер восточный 5-11 м/с. Температура днём -3,+2, по югу до +5, местами по северу -5,-10.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Днём около 0 градусов. 
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