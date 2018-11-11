В Бурятии местами снег

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В Улан-Удэ осадков не ожидается



По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня в республике без осадков, по северному Прибайкалью местами небольшой снег.



Ветер восточный 5-11 м/с. Температура днём -3,+2, по югу до +5, местами по северу -5,-10.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Днём около 0 градусов.

