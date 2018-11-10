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Жительница Бурятии утверждает, что сняла ауру святого места

Жительница Бурятии утверждает, что сняла ауру святого места
Общество, 
Необычный снимок удивил и его автора, и пользователей Сети

В Бурятии, возможно, удалось запечатлеть ауру святого у шаманистов места, где устраивают подношения местные жители и проезжающие мимо автомобилисты. По крайней мере, так считает жительница республики Оксана Наханцакова, поделившаяся в соцсети своим необычным снимком.

«Сегодня утром по дороге в Баргузин. Такая аура на святом месте. Обнаружила это свечение, когда листала фотографии. Без фильтров и обработки», - поделилась жительница Бурятии.




Пост уже набрал десятки лайков и восторженные комментарии. Пользователи не ставят под сомнение версию автора снимка. «Вау! Круто!», «Да есть такое место, почитают местных хозяев...», «Даже как-то не по себе, когда фотку приближаешь», - делятся жители республики. 

Вера в чудеса в Бурятии, значительная часть жителей которой буддисты и шаманисты, весьма высока.  

Как сообщал «Байкал-Daily», в октябре бывший замминистра спорта Бурятии Эрдэни Дымчиков рассказал о необычном явлении. По его словам, в доме-музее буддийского учителя Агван-Нима багшы чудесным образом проявился облик Будды. Его увидели внутри стеклопакета. Чудо это или нет, доподлинно неизвестно, высказывались мнения, что пластиковое окно было установлено с нарушениями, недостаточно загерметизировано, что и вызывает конденсат.

Этим летом на территории Шулутского дацана обнаружили реликвию, которая считалась уничтоженной больше 80 лет назад. По словам лам, находка исцеляет слух, уже есть люди, которым она помогла, утверждают священнослужители.

Этим летом появился фильм, основанный, как утверждают авторы, на реальных событиях. Сообщается, что 5-летний мальчик, который совсем не говорил, полностью исцелился после «лечения» у ламы.


шаманизм
 
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