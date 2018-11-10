Жительница Бурятии утверждает, что сняла ауру святого места













В Бурятии, возможно, удалось запечатлеть ауру святого у шаманистов места, где устраивают подношения местные жители и проезжающие мимо автомобилисты. По крайней мере, так считает жительница республики Оксана Наханцакова, поделившаяся в соцсети своим необычным снимком.«Сегодня утром по дороге в Баргузин. Такая аура на святом месте. Обнаружила это свечение, когда листала фотографии. Без фильтров и обработки», - поделилась жительница Бурятии.Пост уже набрал десятки лайков и восторженные комментарии. Пользователи не ставят под сомнение версию автора снимка. «Вау! Круто!», «Да есть такое место, почитают местных хозяев...», «Даже как-то не по себе, когда фотку приближаешь», - делятся жители республики.