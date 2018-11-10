Байкал вошёл в топ-3 молодёжного туризма в России

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Лидером стал Санкт-Петербург



Аналитическое агентство ТурСтат ко Всемирному дню молодёжи, 10 ноября, провело интернет-опрос и определило самые популярные города и туристические направления для молодёжного туризма в России.



Санкт-Петербург, Байкал, Сочи, Крым и Алтай вошли в первую пятёрку лучших для молодёжного туризма в стране.



За Санкт-Петербург как лучшее направление для молодёжного туризма отдали 46% голосов, за Байкал - 15% голосов, за Сочи - 15%, за Ялту и Крым - 12% и за Алтай - 12%.



По данным ТурСтат, молодёжный туризм в России оценивается более 5 млн путешественников, состоящих из поколения людей, родившихся в 1990-х, а также после 2000 года.



Молодёжный туризм – это самостоятельные поездки молодых людей и студентов в возрасте от 16 до 29 лет с целью узнать мир и получить жизненный опыт, а также с целью обучения.



