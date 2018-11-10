В Улан-Удэ днём 0 градусов
По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня в республике без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура днём -1,-6, местами по югу до +5, по крайнему северу -7,-12.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Днём около 0 градусов.
В Бурятии осадков не ожидается
Общество, Фото:
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