В Бурятии осадков не ожидается

В Улан-Удэ днём 0 градусов



По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня в республике без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура днём -1,-6, местами по югу до +5, по крайнему северу -7,-12.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Днём около 0 градусов.

