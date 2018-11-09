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Стало известно, кто в России больше всего доволен своей профессией

Стало известно, кто в России больше всего доволен своей профессией
Общество,  Фото:pixabay.com
В лидерах архитекторы и тренеры

Большинство архитекторов, тренеров и разработчиков вновь выбрали бы свою профессию, если бы им представилась возможность начать жизнь с чистого листа. Такие данные получены в ходе опроса 7000 представителей 22 профессиональных групп из всех регионов страны, который провёл сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, сообщает «Российская газета».

Отвечая на вопрос: «Если бы вы могли выбирать профессию снова, вы бы опять выбрали вашу специальность?», дали утвердительный ответ 81% архитекторов. Аналогично ответили 80% спортивных тренеров и 78% программистов. Свое решение о выборе профессии вновь подтвердили бы 77% психологов, по 73% сметчиков и врачей. Ту же специальность, если бы представился такой шанс, избрали по 70% дизайнеров и парикмахеров.

Довольны первоначальным выбором профессии 64% медицинских сестер и 61% маркетологов. Не променяли бы свою работу на другое дело по 59% учителей и юристов. Не согласны на другую профессию 58% аналитиков, автомехаников и сантехников.

Единственно верным считают свое карьерное решение 57% переводчиков, 56% поваров, 52% бухгалтеров. Вновь выбрали бы свою профессию по 51% журналистов и технологов.

А вот среди экологов подтвердили бы свой выбор карьерного пути менее половины (49%) опрошенных. Меньше всего довольных выбором профессии сегодня среди экономистов (48%), уточняет «Российская газета».


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