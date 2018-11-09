В рамках празднования Дня сотрудника органов внутренних дел сегодня на торжественном концерте состоялось награждение сотрудников органов внутренних дел Иркутской области
За высокие показатели в служебно-оперативной деятельности лучшие полицейские и следователи награждены автомобилями и ценными призами. Их выделило областное правительство, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Ключи от автомобилей получили:
По итогам конкурса имени А.С. Жданова «Лучший сотрудник уголовного розыска» - подполковник полиции Максим Пимов, начальник отдела ОМВД России по Тайшетскому району.
В номинации «Лучший оперативный сотрудник по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ» - старший лейтенант полиции Евгений Казмирчук, старший оперуполномоченный ОНК УМВД России по Ангарскому городскому округу.
«Лучшие следователи» - подполковник юстиции Татьяна Чемякина, старший следователь по особо важным делам следственной части ГСУ ГУ МВД России "по Иркутской области, и старший лейтенант юстиции Ольга Котик, старший следователь СУ УМВД России по Ангарскому городскому округу.
«Лучший участковый уполномоченный полиции» - майор полиции Сергей Тигунцев, старший участковый уполномоченный полиции ОП №7 МУ МВД России «Иркутское».
Ценными призами по указанным номинациям поощрены их коллеги: начальник ОНК МО МВД России «Усольский» подполковник полиции Иван Зинин, старший оперуполномоченный по особо важным делам УНК ГУ МВД России по Иркутской области капитан полиции Иван Аытаев, старший оперуполномоченный ОБОП УУР ГУ МВД России по Иркутской области майор полиции Василий Столбов, начальник отделения УУР ГУ МВД России по Иркутской области майор полиции Иван Рябоконь, участковый уполномоченный полиции МО МВД России «Усольский» старший лейтенант полиции Денис Пронь.
Лучшие полицейские и следователи Иркутской области получили автомобили
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