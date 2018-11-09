Жителей Бурятии познакомят с историей чёрно-бурого лиса





- В этой постановке мы расскажем с новой энергией и вдохновением историю о голдерском лисе, - говорят в театре.



Постановка спектакля осуществлена в рамках проекта «Культура малой Родины». Показ спектакля пройдёт 12 и 13 ноября, об этом сообщили в минкультуры республики.

Спектакль в Бурятском театре драмы о лисе по прозвищу Домино – эта история становления хитроумного лиса во враждебном ему мире людей. Охотники хотят избавиться от чёрно-бурого лиса, но не только они идут по следу Домино. Главным его врагом стала Гекла, злая охотничья собака.По словам режиссёра Яны Туминой «кавер-версия» легендарного спектакля посвящена актёру и учителю Александру Маркову.