Молодёжь Улан-Удэ приглашают на конференцию в Петербург

Мероприятие состоится в феврале следующего года







«Пушкинский проект» уже более 20 лет занимается проведением различных научных конференций и семинаров по литературоведческой, культурологической и краеведческой тематике. Большой отклик вызывают проводимые с 2014 года исторические конференции. В этом году конференция реализуется при поддержке комитета по науке и высшей школе Санкт-Петербурга.



Работа конференции будет разделена по тематическим дням. Каждый день будет посвящён отдельной проблеме в рамках темы конференции и будет включать в себя тематическую экскурсионную программу, лекционное занятие и панельное заседание с докладами и обсуждением. Также в программе предполагается круглый стол на тему «Зачем я изучаю историю?».





Подробности можно узнать в министерстве культуры республики.

Увлекающихся русской историей и культурой улан-удэнцев приглашают на VI общероссийскую юношескую научную конференцию. Мероприятие «Реформаторы и революционеры в русской истории» состоится с 18 по 22 февраля в Санкт-Петербурге.