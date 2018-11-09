Первенцем стал мальчик
Новый республиканский перинатальный центр, запустил акушерский стационар и принял первые роды, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.
Спустя 50 лет после первых родов в родильном доме на улице Солнечной республиканский перинатальный центр принял рожениц в новом современном здании. У 22-летней Галины из Закаменского района родился первенец – мальчик, весом 2738 кг и ростом 47 сантиметров.
- Это добрый знак и хорошая примета. Состояние удовлетворительное, оценка 8-9 баллов по шкале Апгар, ребёнок будет переведён в палату «Мать и дитя» для дальнейшего наблюдения, - сообщил детский реаниматолог Абида Дашибалов.
Новый перинатальный центр на 120 мест, оснащённый высокотехнологичным медицинским оборудованием, аппаратурой и материалами, был открыт в сентября этого года. Центр стал одним из самых масштабных объектом здравоохранения республики за последние годы. Всего на строительство и оснащение центра было выделено свыше 3 млрд рублей из федерального фонда обязательного медицинского страхования и республиканского бюджета. Сейчас это один из самых крупных учреждений акушерско-гинекологической помощи в Сибири.
В перинатальном центре открылись консультативно-диагностическое отделение на 100 посещений в смену, акушерский и неонатологический стационар. В родовом отделении 11 индивидуальных родовых палата, в том числе для партнёрских родов.
В новом перинатальном центре Бурятии состоялись первые роды
Общество, Фото:
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