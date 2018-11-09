В выходные в Улан-Удэ пройдут спортивные соревнования

Состоится два турнира





10 ноября, в субботу в школе № 13 пройдут соревнования по настольному теннису. Об этом сообщает управление по информационной политике.11 ноября, воскресенье в КДЦ «Заречном» начнётся традиционный турнир по футболу «3х3». Мероприятие пройдёт среди команд микрорайонов Бурвод и Заречный.