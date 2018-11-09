Состоится два турнира
11 ноября, воскресенье в КДЦ «Заречном» начнётся традиционный турнир по футболу «3х3». Мероприятие пройдёт среди команд микрорайонов Бурвод и Заречный.
|
09 Ноября
08:53
07:53
08 Ноября
19:12
Популярное
|
В выходные в Улан-Удэ пройдут спортивные соревнования
Общество, Фото:
Состоится два турнира
11 ноября, воскресенье в КДЦ «Заречном» начнётся традиционный турнир по футболу «3х3». Мероприятие пройдёт среди команд микрорайонов Бурвод и Заречный.
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Мероприятие состоится в феврале следующего года
Первенцем стал мальчик
Победители представят республику на всероссийском конкурсе
Состоится два турнира
Премия гран-при фестиваля присуждена следователю Железнодорожного отдела полиции Анне Малых
Планируется возродить традиции вечеров 19-20 века
Соревнования состоятся в следующем году в Улан-Удэ
Автомобилистов предупреждают об опасности
В ближайшее время обещают снять режим повышенной готовности
В очередной уборке леса участвовали около 30 человек
Были задержаны граждане Китая
«Всемирный кинофестиваль азиатских фильмов стал хорошей традицией для меня», призналась Мария Шантанова
Здесь не соблюдается норма квадратных метров на учащегося
Прославленный каратист даст мастер-класс
На это гражданам дан год
|
Соцсети
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
07.10.2018
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
27.09.2018
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
20.09.2018
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
17.07.2018
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
13.07.2018
Ямпил Багша
Доктор буддийской философии, мастер тибетской медицины
11.07.2018
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
27.06.2018
Загрузка...