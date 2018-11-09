09 Ноября

Улан-удэнцам предлагают бесплатные занятия с фитнес-тренерами

08 Ноября

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В выходные в Улан-Удэ пройдут спортивные соревнования

В выходные в Улан-Удэ пройдут спортивные соревнования
Общество,  Фото:pixabay.com
Состоится два турнира

10 ноября, в субботу в школе № 13 пройдут соревнования по настольному теннису. Об этом сообщает управление по информационной политике.

11 ноября, воскресенье в КДЦ «Заречном» начнётся традиционный турнир по футболу «3х3». Мероприятие пройдёт среди команд микрорайонов Бурвод и Заречный.
 
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