В Улан-Удэ выбрали самых «музыкальных» полицейских

Премия гран-при фестиваля присуждена следователю Железнодорожного отдела полиции Анне Малых
В управлении МВД России по Улан-Удэ прошёл фестиваль музыкального творчества среди сотрудников и ветеранов подразделений управления, приуроченный к празднованию дня сотрудника органов внутренних дел России.
В фестивале приняли участие следователи, участковые уполномоченные полиции, инспекторы по делам несовершеннолетних и вопросам миграции, а также сотрудники дежурных частей, патрульно-постовой службы полиции, уголовного розыска и оперативно-сыскного отдела.
По итогам творческого состязания премия гран-при фестиваля присуждена следователю Железнодорожного отдела полиции Анне Малых. «Приз зрительских симпатий» отдан ей же.
Лауреатами 1 и 2 степеней стали участковый уполномоченный полиции отдела полиции №1 Цырен Бадмажабэ и оперуполномоченный ОСО УР УМВД Александр Полтарацкий. На 3 месте - семейный дуэт ветеранов органов внутренних дел Натальи Раитиной и Олега Спогний.
Также определены победители в номинациях.
В номинации «Семейное творчество» - семья сотрудников ОБ ППСП и ОДиР Доржо и Альбины Цыреторовых, номинации «Лучшая песня о службе» - сотрудник ОБ ППСП Сергей Цыремпилов.
Исполнителем «Лучшей народной песни» признан инспектор ПДН Саяна Иванова.
«За артистичность и художественный вкус» награждён сотрудник ОБ ППСП Солбон Батуев, за «Живое исполнение» - оперативный дежурный Павел Бурдуковский, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
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