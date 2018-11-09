В Улан-Удэ выбрали самых «музыкальных» полицейских

Премия гран-при фестиваля присуждена следователю Железнодорожного отдела полиции Анне Малых



В управлении МВД России по Улан-Удэ прошёл фестиваль музыкального творчества среди сотрудников и ветеранов подразделений управления, приуроченный к празднованию дня сотрудника органов внутренних дел России.



В фестивале приняли участие следователи, участковые уполномоченные полиции, инспекторы по делам несовершеннолетних и вопросам миграции, а также сотрудники дежурных частей, патрульно-постовой службы полиции, уголовного розыска и оперативно-сыскного отдела.



По итогам творческого состязания премия гран-при фестиваля присуждена следователю Железнодорожного отдела полиции Анне Малых. «Приз зрительских симпатий» отдан ей же.



Лауреатами 1 и 2 степеней стали участковый уполномоченный полиции отдела полиции №1 Цырен Бадмажабэ и оперуполномоченный ОСО УР УМВД Александр Полтарацкий. На 3 месте - семейный дуэт ветеранов органов внутренних дел Натальи Раитиной и Олега Спогний.



Также определены победители в номинациях.



В номинации «Семейное творчество» - семья сотрудников ОБ ППСП и ОДиР Доржо и Альбины Цыреторовых, номинации «Лучшая песня о службе» - сотрудник ОБ ППСП Сергей Цыремпилов.



Исполнителем «Лучшей народной песни» признан инспектор ПДН Саяна Иванова.



«За артистичность и художественный вкус» награждён сотрудник ОБ ППСП Солбон Батуев, за «Живое исполнение» - оперативный дежурный Павел Бурдуковский, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.





