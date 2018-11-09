В Иркутской области ожидаются метели

Автомобилистов предупреждают об опасности



По данным синоптиков, 10 ноября местами в западных и северных районах Иркутской области ожидается западный, северо-западный ветер 12-17 м/с, метели. На дорогах снежный накат, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.



При метелях опасность заключается в заносах дорожного полотна. Зачастую происходит снижение видимости до 20–50 метров. Водителям автотранспорта не следует развивать скорость большую, чем позволяют погодные и дорожные условия, предупреждают в МЧС.



