Автомобилистов предупреждают об опасности
По данным синоптиков, 10 ноября местами в западных и северных районах Иркутской области ожидается западный, северо-западный ветер 12-17 м/с, метели. На дорогах снежный накат, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
При метелях опасность заключается в заносах дорожного полотна. Зачастую происходит снижение видимости до 20–50 метров. Водителям автотранспорта не следует развивать скорость большую, чем позволяют погодные и дорожные условия, предупреждают в МЧС.
В Иркутской области ожидаются метели
Общество, Фото:
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