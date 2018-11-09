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В Улан-Удэ заработает пункт вакцинации домашних животных

В Улан-Удэ заработает пункт вакцинации домашних животных
Общество,  Фото:pixabay.com
В ближайшее время обещают снять режим повышенной готовности

Как сообщал «Байкал-Daily», с 18 сентября в Улан-Удэ ввели режим повышенной готовности в связи с обнаружением заражённой бешенством лисы в Забайкальском микрорайоне.

За это время на территории города и в приграничных районах проводилась вакцинация домашних животных, крупного и мелкого скота. Также отлавливались безнадзорные животные и проводились профилактические беседы с жителями.

С начала года в Улан-Удэ от бешенства вакцинировано более 27 тысяч домашних животных, отловили 10861 особь. Для дополнительного отлова бездомных собак и лисиц заключены договоры с обществом охотников.

В эти выходные в микрорайоне Забайкальский заработает мобильный пункт вакцинации домашних животных. Режим повышенной готовности обещают снять в ближайшее время, сообщили в управлении по информационной политике города.
домашние животные
 
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