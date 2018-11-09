В очередной уборке леса участвовали около 30 человек
В рамках всероссийской акции «Живи, лес!» сотрудники Кабанского лесничества и Кабанского лесхоза совместно с учениками Каменского лицея имени Кожевина провели субботник по очистке мест отдыха от мусора.
Всего в акции участвовали около 30 человек, вместе они собрали и вывезли заполненный до бортов мусором автомобиль «УАЗ». Как отмечают участники акции, большинство мусора – бытовые отходы. Об этом сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.
– Никак не может понять народ, что, засоряя леса, мы наносим огромный ущерб экологии, а значит, личному здоровью, и своими же руками отнимаем у будущих поколений возможность нормально жить – пить чистую воду, дышать свежим воздухом, – говорят лесники.
Лесники Бурятии очищают лес
Общество, Фото:
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