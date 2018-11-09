Здесь не соблюдается норма квадратных метров на учащегося
Управление Роспотребнадзора по Бурятии обратилось в суд с исковым заявлением к лицею №6, расположенному в Северобайкальске.
- Поводом для обращения в суд послужило невыполнение ранее выданного предписания об устранении нарушений требований санитарного законодательства, - сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора.
Суд обязал лицей № 6 обеспечить соответствие площадей учебных кабинетов норме не менее 2,5 м2 на 1 одного обучающегося при фронтальных формах занятий. Это необходимо сделать до 1 августа 2019 года.
Решение суда не вступило в законную силу.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее после проверок Роспотребнадзора оштрафовали за ряд нарушений, в том числе тесные палаты, больницу скорой медицинской помощи в Улан-Удэ. В БСМП, в свою очередь, пояснили: здание построено ещё в советские годы, при прежних нормах, а действующие требования законодательства вступили в силу лишь в 2010 году.
В Бурятии лицей обязали избавиться от тесных кабинетов
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