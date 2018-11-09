09 Ноября

08 Ноября

Популярное

«Бурятский самурай» Вениамин Гармаев прилетит в Улан-Удэ завтра

«Бурятский самурай» Вениамин Гармаев прилетит в Улан-Удэ завтра
Общество, 
Прославленный каратист даст мастер-класс

Многократный чемпион мира, Европы и России по каратэ Вениамин Гармаев уже завтра, 10 ноября, проведёт открытый мастер-класс в спортивном зале улан-удэнской школы №9.

Первая тренировка начнётся в 10 утра и завершится в 12:00. Вторая тренировка с 13:00 до 15:00.

Программа тренировок на 11 ноября дополнится аттестацией участников с 15:00 до 16:00.

На семинаре каратисты рассмотрят особенности стиля сито-рю каратэдо. Базовую технику, ката - формальные комплексы, бункай кумитэ - расшифровка ката, защита и контратака, сообщает пресс-служба минспорта Бурятии.

Мероприятия такого типа и уровня проводятся по всему миру:

- Совсем недавно в Танзании, на острове Занзибар прошёл семинар под его руководством. Перед семинаром в Бурятии подобное мероприятие прошло в республике Беларусь для спортсменов национальной сборной. После он отправится республику Калмыкия, - и так далее. Вениамин Гармаев постоянно получает приглашение для проведения семинаров внутри страны и за рубежом, - рассказали представители тренера мирового уровня Вениамина Гармаева.

Как сообщал «Байкал-Daily», скоро состоится визит ещё одного знаменитого спортсмена, мастера спорта международного класса по настольному теннису Дениса Гаврилова.



Возрастное ограничение – 6+

спорт каратэ
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Модель из Бурятии вновь стала ведущей кинофестиваля в Лос-Анджелесе
Модель из Бурятии вновь стала ведущей кинофестиваля в Лос-Анджелесе
Общество, 09.11.2018
«Всемирный кинофестиваль азиатских фильмов стал хорошей традицией для меня», призналась Мария Шантанова
В Бурятии лицей обязали избавиться от тесных кабинетов
В Бурятии лицей обязали избавиться от тесных кабинетов
Общество, 09.11.2018
Здесь не соблюдается норма квадратных метров на учащегося
Иван Ургант: «Александр Вампилов – гордость бурятского народа»
Иван Ургант: «Александр Вампилов – гордость бурятского народа»
Общество, 09.11.2018
Исполнитель роли Александр Вампилова показал на шоу «превращение в бурята». ВИДЕО
В Иркутске мужчина оплатил 300 тысяч ради поездки в Таджикистан
В Иркутске мужчина оплатил 300 тысяч ради поездки в Таджикистан
Общество, 09.11.2018
Уроженец этой республики решил съездить на малую родину
В Бурятии прошёл митинг памяти погибших сотрудников МВД
В Бурятии прошёл митинг памяти погибших сотрудников МВД
Общество, 09.11.2018
Мероприятие прошло в Заиграевском районе
Праздник в честь VII Хамбо Ламы Сэндэлэг Ванчикова прошёл в Бурятии
Праздник в честь VII Хамбо Ламы Сэндэлэг Ванчикова прошёл в Бурятии
Общество, 09.11.2018
Праздник прошёл на его родине в Селенгинском районе
В Бурятии пройдут дни приёма монет
В Бурятии пройдут дни приёма монет
Общество, 09.11.2018
В Бурятии вновь пройдёт акция «Дни приёма монеты»
Олимпиада о Байкале прошла в Улан-Удэ
Олимпиада о Байкале прошла в Улан-Удэ
Общество, 09.11.2018
Участвовало более 100 участников из 16 районов республики
Власти в России возьмут под контроль почтовые переводы
Власти в России возьмут под контроль почтовые переводы
Общество, 09.11.2018
Российские власти собираются ужесточить контроль над денежными операциями, в том числе почтовыми переводами на сумму от 100 тысяч
Забайкалка фиктивно прописала иностранца
Забайкалка фиктивно прописала иностранца
Общество, 09.11.2018
Женщину оштрафовали на 100 тысяч рублей
Спецназовцы обучили журналистов Бурятии (фоторепортаж)
Спецназовцы обучили журналистов Бурятии (фоторепортаж)
Общество, 09.11.2018
МВД устроило необычную акцию «Журналист меняет профессию»
В Бурятии выберут «Уличных красав»
В Бурятии выберут «Уличных красав»
Общество, 09.11.2018
За победу борются 15 команд

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Портал в будущее
07.10.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Завершился день правовой помощи населению
27.09.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О непрофессионализме Первого канала или Гордон, ты не прав!
20.09.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Лето – это маленькая жизнь
13.07.2018
Ямпил Багша
Ямпил Багша
Доктор буддийской философии, мастер тибетской медицины
О природе человека, причинах болезней и силе мантр…
11.07.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Об электронном взаимодействии между ведомствами
27.06.2018
Загрузка...
^