«Бурятский самурай» Вениамин Гармаев прилетит в Улан-Удэ завтра

Прославленный каратист даст мастер-класс
Многократный чемпион мира, Европы и России по каратэ Вениамин Гармаев уже завтра, 10 ноября, проведёт открытый мастер-класс в спортивном зале улан-удэнской школы №9.
Первая тренировка начнётся в 10 утра и завершится в 12:00. Вторая тренировка с 13:00 до 15:00.
Программа тренировок на 11 ноября дополнится аттестацией участников с 15:00 до 16:00.
На семинаре каратисты рассмотрят особенности стиля сито-рю каратэдо. Базовую технику, ката - формальные комплексы, бункай кумитэ - расшифровка ката, защита и контратака, сообщает пресс-служба минспорта Бурятии.
Мероприятия такого типа и уровня проводятся по всему миру:
- Совсем недавно в Танзании, на острове Занзибар прошёл семинар под его руководством. Перед семинаром в Бурятии подобное мероприятие прошло в республике Беларусь для спортсменов национальной сборной. После он отправится республику Калмыкия, - и так далее. Вениамин Гармаев постоянно получает приглашение для проведения семинаров внутри страны и за рубежом, - рассказали представители тренера мирового уровня Вениамина Гармаева.
Как сообщал «Байкал-Daily», скоро состоится визит ещё одного знаменитого спортсмена, мастера спорта международного класса по настольному теннису Дениса Гаврилова.
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