Иван Ургант: «Александр Вампилов – гордость бурятского народа»

7 ноября гостем передачи «Вечерний Ургант» на Первом канал стал актёр Андрей Мерзликин. Он рассказал о фильме «Облепиховое лето», посвящённом жизни и гибели иркутского драматурга Александра Вампилова. Мерзликин сыграл в фильме главную роль.











Премьера фильма состоялась 7 июля. Режиссёром картины стал Виктор Алфёров. Роль жены драматурга сыграла Полина Чернышова.











- В основном съёмки проходили в Санкт-Петербурге, но невозможно снять без Иркутска. И тем более главным героем, если уж не в кадре, то на словах – это Байкал. Это такой сакральный образ, который по большому счёту превратился для самого Вампилова понятие Родины, место куда он хотел уехать, жить, там остаться навсегда, - рассказал Андрей Мерзликин.На передаче рассказали, что для съёмок использовались костюмы, сшитые в 1952 году. Мерзликин уточнил, что для создания соответствующего образа актёр подкрашивал брови, поскольку у Вампилова они были темнее. Артист продемонстрировал, как он делал это во время съёмок. Ведущий Иван Ургант назвал этот процесс «превращением в бурята»- Александр Вампилов – гордость бурятского народа. Драматург Вампилов для меня один из самых тонких, пронзительных и удивительно чувствующих натуру советских, русских драматургов и писателей, - призвался ведущий Иван Ургант.