Уроженец этой республики решил съездить на малую родину
Горе-папаша, проживающий в Иркутске, оплатил задолженность по алиментам, чтобы улететь на малую родину - Таджикистан. Гражданин на протяжении двух лет не платил алименты в пользу несовершеннолетней дочери. Сумма задолженности составила более 300 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области.
Судебный пристав вынес постановление об ограничении права выезда из Российской Федерации.
Зная об этом, гражданин тем не менее решил поехать в гости к родственникам на малую родину – в Таджикистан. При прохождении пограничного контроля в аэропорту Оренбургской области ему было отказано в регистрации на рейс.
В этот же день должник связался с приставом и оплатил задолженность в полном объёме. Постановление об ограничении права выезда за границу было отменено. Отец обязался впредь не уклоняться от выплаты алиментов в срок.
В Иркутске мужчина оплатил 300 тысяч ради поездки в Таджикистан
Общество, Фото:
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