В Иркутске мужчина оплатил 300 тысяч ради поездки в Таджикистан

Уроженец этой республики решил съездить на малую родину



Горе-папаша, проживающий в Иркутске, оплатил задолженность по алиментам, чтобы улететь на малую родину - Таджикистан. Гражданин на протяжении двух лет не платил алименты в пользу несовершеннолетней дочери. Сумма задолженности составила более 300 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области.



Судебный пристав вынес постановление об ограничении права выезда из Российской Федерации.



Зная об этом, гражданин тем не менее решил поехать в гости к родственникам на малую родину – в Таджикистан. При прохождении пограничного контроля в аэропорту Оренбургской области ему было отказано в регистрации на рейс.



В этот же день должник связался с приставом и оплатил задолженность в полном объёме. Постановление об ограничении права выезда за границу было отменено. Отец обязался впредь не уклоняться от выплаты алиментов в срок.

