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Иркутский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук разработал проект «Центр цифрового мониторинга озера Байкал». Учёные планируют создать на Байкальской природной территории сеть современных наблюдательных станций, работающих в онлайн-режиме.
Сроки реализации проекта – 2019-2024 годы, сообщает ИНЦ СО РАН.
- В настоящее время исследования Байкала ведут структуры министерства природных ресурсов и экологии РФ, министерства науки и высшего образования РФ, академические институты РАН. При этом каждая из организаций придерживается своей схемы, практически не обмениваясь данными с другими. Полноценный государственный мониторинг по всей акватории озера в режиме реального времени не ведется. Как следствие - большая часть мелководной зоны озера, испытывающая высокую антропогенную нагрузку, остаётся вне системных наблюдений, - пояснил необходимость сети мониторинга экосистемы Байкала научный руководитель ИНЦ СО РАН академик Игоря Бычкова.
Учёные хотят запустить центр цифрового мониторинга Байкала
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