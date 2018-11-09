Учёные хотят запустить центр цифрового мониторинга Байкала

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Он появится к 2024 году



Иркутский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук разработал проект «Центр цифрового мониторинга озера Байкал». Учёные планируют создать на Байкальской природной территории сеть современных наблюдательных станций, работающих в онлайн-режиме.



Сроки реализации проекта – 2019-2024 годы, сообщает ИНЦ СО РАН.



- В настоящее время исследования Байкала ведут структуры министерства природных ресурсов и экологии РФ, министерства науки и высшего образования РФ, академические институты РАН. При этом каждая из организаций придерживается своей схемы, практически не обмениваясь данными с другими. Полноценный государственный мониторинг по всей акватории озера в режиме реального времени не ведется. Как следствие - большая часть мелководной зоны озера, испытывающая высокую антропогенную нагрузку, остаётся вне системных наблюдений, - пояснил необходимость сети мониторинга экосистемы Байкала научный руководитель ИНЦ СО РАН академик Игоря Бычкова.





