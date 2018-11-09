Праздник в честь VII Хамбо Ламы Сэндэлэг Ванчикова прошёл в Бурятии

Общество, Фото: Сангха России

Праздник прошёл на его родине в Селенгинском районе



4 ноября в селе Ацула Селенгинского района Бурятии, на родине VII Пандито Хамбо Ламы Сандэлэг Ванчикова, прошёл традиционный ежегодный хурал и спортивные состязания.



- Ширээтэ ламы Буддийской традиционной Сангхи России прочитали восхваление Учителя, Сутру Восхваления Пандито Хамбо Ламы Сандэлэг Ванчикова, написанную его ближайшим учеником и переведённую с тибетского на бурятский язык Пандито Хамбо Ламой Дамбой Аюшеевым, - сообщает пресс-служба Сангхи России.



Также ламы прочитали восхваление божествам с просьбой защитить местных жителей и всех, кто присутствовал на молебне, от всего плохого.



После хурала прошли спортивные состязания



Сангха представила результаты соревнований:



Национальная бурятская борьба бухэ барилдаан



юноши

30 кг.

1. Бадмацыренов Сультим , Загустайский дацан

2. Гармаев Александр , Загустайский дацан

3. Дылыков Буянто, Иволгинский дацан

4. Бадмаев Дамдин , Атаган- Дырестуйский дацан

5. Цыденов Батор, Атаган- Дырестуйский дацан

6. Эрдынеев Нима, дацан «Балдан Брэйван»

7. Биликтуев Бэлигто, Атаган- Дырестуйский дацан

8. Григорьев Вадим, Загустайский дацан



35 кг

1. Бадмажапов Булат, Табангут-Ичетуйский дацан

2. Тогочиев Содном, Загустайский дацан

3. Доржиев Эрдэм , Загустайский дацан

4. Бадмаев Доржи, Кижингинский дацан

5. Эрдынеев Пурбо , Кижингинский дацан

6. Бороев Зоригто, Кижингинский дацан

7. Шагдуров Владислав, Иволгинский дацан

8. Волосатов Евгений, Загустайский дацан



40 кг.

1. Гармаев Ринчин, Курумканский дацан

2. Аюшеев Булад, дацан «Балдан Брэйван»

3. Чимитов Сергей, Иволгинский дацан

4. Намсараев Владимир,Гэгэтуйский дацан

5. Чимитов Артем, Загустайский дацан

6. Одоев Батор, Кижингинский дацан

7. Цыдемпилов Аюша , Атаган-Дырестуйский дацан

8. Очиров Арсалан, Загустайский дацан



45 кг.

1. Токтохоев Золто, Иволгинский дацан

2. Цыбиков Эрдэм , Тамчинский дацан

3. Сампилов Заян , Загустайский дацан

4. Будаев Константин, Тамчинский дацан

5. Бодиев Агван, Курумканский дацан

6. Медведков Артем, Тамчинский дацан

7. Мункуев Максим, Тамчинский дацан

8. Зимирев Кирилл, Тамчинский дацан



50 кг.

1. Батуев Руслан, Кижингинский дацан

2. Баршиников Даниил, Загустайский дацан

3. Будаев Евгений, Тамчинский дацан

4. Догонов Аюша, Иволгинский дацан

5. Халзанов Арсалан,Загустайский дацан

6. Агафонов Андрей,Тамчинский дацан

7. Дымбрылов Амгалан, Тамчинский дацан

8. Гомбоев Майдар,Загустайский дацан



55 кг.

1. Рабданов Эрдэни, Кижингинский дацан

2. Ли Ринчин, Баргузинский дацан

3. Хренов Дмитрий, Тамчинский дацан

4. Цыдендоржиев Баясхалан, Атаган-Дырестуйский дацан

5. Санжиев Аюр, Иволгинский дацан

6. Жамнинов Сергей, Загустайский дацан

7. Черняев Валентин, Тамчинский дацан

8. Мункуев Булат, Тамчинский дацан



60 кг.

1. Гомбоев Батор, Загустайский дацан

2. Бадмаев Дамдин, дацан «Балдан Брэйван»

3. Ринчинов Солбон, Загустайский дацан

4. Дандаров Цокто, Тамчинский дацан

5. Баталов Иван, Тамчинский дацан

6. Цыденов Алдар, Тамчинский дацан

7. Цырендашиев Александр, Загустайский дацан



65 кг.

1. Буянтуев Бавасан, Атаган-Дырестуйский дацан

2. Занаев Даниил, Баргузинский дацан

3. Ухинов Галсан, дацан «Балдан Брэйван»

4. Цыбденов Батор, Загустайский дацан

5. Дондуков Дмитрий, Тамчинский дацан

6. Тогочиев Зоригто, Загустайский дацан

7. Цырендоржиев Арсалан, Гэгэтуйский дацан

8. Цыренжапов Бэлиг, Загустайский дацан



св. 65 кг

1. Санжиев Айдар, Загустайский дацан

2. Гармаев Дмитрий, Загустайский дацан

3. Хухузиев Доржо, Иволгинский дацан

4. Холодняк Игнат, Анинский дацан

5. Козлов Георгий,Тамчинский дацан

6. Воронин Максим, Тамчинский дацан

7. Доржиев Тумэн, Загустайский дацан

8. Дугаржапов Жаргал, Загустайский дацан



мужчины

63 кг.

1. Бадмаев Гончок, дацан «Балдан Брэйван»

2. Волосатов Борис, Загустайский дацан

3. Табутаров Бунто, дацан «Балдан Брэйбун»

4. Данжаев Арсалан, Загустайский дацан

5. Мантатов Алексей, Усть-Ордынский дацан

6. Тогочиев Зоригто, Загустайский дацан

7. Кишиктуев Зоригто, Иволгинский дацан

8. Жамьянов Эрдэни , Бултумурский дацан



75 кг.

1. Табутаров Мунко, дацан «Балдан Брэйван»

2. Дондоков Аюр, Цолгинский дацан

3. Гармаев Евгений, Сартул-Булагский дацан

4. Шагдаров Ринчин, Тамчинский дацан

5. Батуев Иван, дацан «Балдан Брэйван»

6. Пурбуев Батор, Иволгинский дацан

7. Толстихин Александр, Загустайский дацан

8. Жаргалов Никита, дацан «Балдан Брэйван»



св. 75

1. Цыбик Максаров, Агинский дацан

2. Дементьев Артем, Ацайский дацан

3. Надмитов Дондок, Тамчинский дацан

4. Шагдаров Гарма, Эгитуйский дацан

5. Могилевец Евгений, Курумканский дацан



Стрельба из бурятского лука Сур харбаха



1. Барадиева Анна, Цээжэ-Бургалтайский дацан

2. Далаева Арюна , Гэгэтуйский дацан

3. Дашимолонова Ринчин Ханда, Цээжэ Бургалтайский дацан

4. Иринцеев Дулма, Иройский дацан

5. Сыренова Соелма, Хойморский дацан

6. Аюшеева Эржена,Загустайский дацан

7. Аюшеева Ойлуна , Загустайский дацан

8. Доржиева Дари, Загустайский дацан



мужчины

1. Дамбаев Баясхалан , Кижингинский дацан

2. Будаев Алдар, Цээжэ Бургалтайский дацан

3. Далаев Батор, Цээжэ Бургалтайский дацан

4. Табхаров Сергей, Иройский дацан

5. Галсанов Дмитрий, Цолгинский дацан

6. Жапов Саян, Гэгээтуйский дацан

7. Гармаев Баирта, Агинский дацан

8. Иринцеев Виликтон, Иройский дацан — с Борисом Балдановым и Анатолием Шоболовым.



Справка:



Пандито Хамбо лама VII Сандэлэг Ванчиков - глава ламайской церкви Восточной Сибири и Забайкалья с 1860 по 1872 гг.







