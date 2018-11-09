В Бурятии пройдут дни приёма монет

В Бурятии вновь пройдёт акция «Дни приёма монеты»



В этом году акция продлится две недели – с 12 по 24 ноября 2018 года. В эти дни жители Бурятии смогут бесплатно обменять монеты на купюры. В другое время за эту услугу могут брать комиссию. За обмен определённого количества монет банки будут поощрять сувенирами, а также памятными 25-рублевыми монетами и 100-рублевыми банкнотами с символикой ЧМ по футболу-2018. Об этом сообщили в пресс-службе Отделения – Национального банка Бурятии Сибирского главного управления Банка России.



В дни акции будет организовано 28 точек обмена монет – как в Улан-Удэ, так и в районах Бурятии.



- Торгово-сервисная сеть у нас в республике испытывает постоянную нехватку разменной мелочи. При этом в обращении монет достаточно. Только за 10 месяцев этого года мы выпустили в наличный оборот свыше 13 миллионов монет разного достоинства, а вернулось чуть более 5 млн штук. То есть около 8 млн монет «осело» в домашних копилках жителей Бурятии, вместо того чтобы продолжить обслуживать потребности экономики, – комментирует заместитель управляющего Отделением-НБ Республика Бурятия Сибирского ГУ Банка России Борис Цыденов. – С помощью акции мы хотим вернуть эти деньги в обращение, ведь наличие в обороте монет мелкого достоинства – залог точных расчетов. Как гласит известная пословица, «копейка рубль бережет». Мы предлагаем жителям республики беречь свои деньги - не только в период проведения акции, но и в любой другой день обменивать монеты на банкноты, вносить на счет, активнее использовать в повседневных покупках.



Условия акции каждый банк определяет самостоятельно. Узнать о том, в каких офисах производится обмен, остались ли в наличии памятные банкноты и монеты, выяснить другую информацию об акции можно непосредственно в кредитных организациях.

