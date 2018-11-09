Олимпиада о Байкале прошла в Улан-Удэ



– Олимпиада стала проверкой знаний в мире экологии, где ребята получили компетенции для развития своих интересов в области исследования природы нашего края. Именно из них вырастут будущие эколидеры с активной гражданской позицией, – сообщили в министерстве образования республики.







Большой интерес участников вызвала фотовыставка «Мир Байкальской природы», представленная Байкальским государственным природным биосферным заповедником. Фотоработы, представляющие природу озера и его заповедных территорий – это фоторассказ увлечённых людей, отдавших многие годы сохранению природы.



По результатам конкурса, гран-при среди 5-6 классов досталось ученице Мухоршибирской школы, среди 7-8 классов – Республиканскому бурятскому национальному лицею-интернату №1, среди 9-11 классов – представительнице Бурятской гимназии №29.



В Улан-Удэ 5 ноября прошла XIII межрегиональная олимпиада по Байкаловедению для школьников 5-11 классов. Участвовало более 100 участников из 16 районов республики, а также из Иркутской области. Ученики состязались в знаниях об уникальном озере Байкал.