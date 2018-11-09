Власти в России возьмут под контроль почтовые переводы

Российские власти собираются ужесточить контроль над денежными операциями, в том числе почтовыми переводами на сумму от 100 тысяч



В России могут ввести контроль над почтовыми переводами на сумму от 100 тысяч рублей и оплатой услуг связи на сумму свыше 50 тыс. руб., а также соответствующие суммы в иностранной валюте. Об этом сообщает «Газета.Ру».



Издание уточняет: с такой инициативой выступили члены обеих палат парламента России. Законопроект уже внесён в Госдуму РФ. Он предусматривает внесение поправок в федеральный закон о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем. Предполагается, что федеральная служба по финансовому мониторингу будет осуществлять соответствующие операции по контролю.



«Осуществление почтового перевода денежных средств подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую совершается данная операция, равна или превышает 100 000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 100 000 рублей, или превышает ее», — говорится в проекте федерального закона.





