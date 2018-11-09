Спецназовцы обучили журналистов Бурятии (фоторепортаж)

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Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
МВД устроило необычную акцию «Журналист меняет профессию»

В канун Дня сотрудника органов внутренних дел, который отмечается 10 ноября, в МВД по Бурятии прошла необычная акция «Журналист меняет профессию».

Корреспонденты республиканских средств массовой информации попробовали себя в роли полицейских-кинологов, сотрудников управления по вопросам миграции, патрульно-постовой службы, ДПС, инспекторов по делам несовершеннолетних, работников управления по вопросам миграции, информационного центра экспертов-криминалистов.

Как признались участники акции, познакомиться с работой полиции, взглянуть на эту работу «изнутри» было интересно и полезно в профессиональном плане, отмечают в пресс-службе МВД по Бурятии.

В экспертно-криминалистическом центре МВД опытным специалисты показали процесс проведения многочисленных экспертиз и исследований.

В составе дежурного наряда патрульно-постовой службы журналисты патрулировали места особого внимания, выезжая на место происшествия. «Дежурные сутки» выдались жаркими - доставление в отдел полиции нетрезвых граждан, дебоширов, установление личности пожилой женщины, обнаруженной в «спальном» районе Улан-Удэ, розыск лиц, совершивших преступления.

Вместе инспекторами ГИБДД представители СМИ обеспечивали безопасность дорожного движения на городских трассах. В этот день было выявлено несколько фактов нарушений правил дорожного движения.

Возможность испытать себя в роли сотрудника по делам несовершеннолетних представилась трём корреспондентам. Они побеседовали с подросткам, находящимися в Центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.

Состоялась также стажировке в Информационном центре МВД. Его сотрудники оказывают гражданам большой спектр государственных услуг, ведут дактилоскопический учет, база которого ежедневно пополняется новыми данными, выдают заявителям справки о реабилитации жертв политических репрессий.

Двое корреспондентов примерили на себе роль инспекторов-кинологов. Сотрудники Центра кинологической службы МВД рассказали, как воспитывают собак, как учат их находить наркотики и другие опасные вещества и предметы. Показали, как работают служебные собаки.

В рамках акции журналисты посетили музей МВД Бурятии. Его руководитель Галина Баглаева провела для них обзорную экскурсию.

Далее все переместились в спортивный зал, где бойцы спецподразделения «Гром» показали журналистам приёмы самообороны, а также боевые приемы, применяемые стражами правопорядка для задержания правонарушителей.

О своих впечатлениях о «стажировке» в региональном МВД журналисты расскажут в эфире телеканалов, радио, на страницах газет, в материалах информагентств.

МВД журналисты
 
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