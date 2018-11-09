За победу борются 15 команд
«Молодёжка ОНФ» в Бурятии проводит турнир футбольных дворовых команд «Уличный красава». Акция проводится совместно с Ассоциацией студенческих спортивных клубов России и министерством спорта РФ, сообщает пресс-служба ОНФ в Бурятии.
В турнире участвуют юноши двух возрастных категориях – 14-15 и 16-17 лет. Всего в соревнованиях примут участие около 3,5 тысяч команд из 85 регионов России. В Бурятии за победу в турнире будут бороться 15 команд из Кижингинского, Кяхтинского, Прибайкальского районов и Улан-Удэ. Победитель турнира получит главный приз – сертификат на установку футбольного поля.
Игры пройдут в несколько этапов. После первого, муниципального этапа, начнётся региональный. Он пройдёт в период с 12 по 25 ноября. Третий этап состоится в столицах федеральных округов 9 декабря. Финал состоится на одном из стадионов, принимавших чемпионат мира по футболу 2018 года.
В Бурятии уже начались муниципальные этапы, первая игра прошла в селе Кижинга.
- В Бурятии уже стартовали муниципальные этапы турнира. В Улан-Удэ соревнования пройдут 10 и 11 ноября в школе №43, – рассказал участник «Молодёжки ОНФ» Максим Киреенко. – Эта акция даёт возможность детям приобщиться к спорту. В соревнованиях принимают участие не профессионалы, а именно дворовые команды. У каждой из них есть возможность выиграть, и, возможно, именно в их дворе построят футбольное поле.
В Бурятии выберут «Уличных красав»
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