Было исследовано 100 проб
Специалистами ветеринарии были обследованы на сап 100 проб сыворотки крови лошадей. Биоматериал был направлен в ФГБУ «Иркутская межобластная ветеринарная лаборатория».
В результате лабораторных исследований получены отрицательные результаты, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Справка:
Сап лошадей (Malleus) - бактериальная, преимущественно хроническая болезнь, характеризующаяся образованием специфических сапных узелков, склонных к некрозу, и проявляющаяся язвенным ринитом и лимфаденитом, гнойно-некротическими поражениями кожи.
Источник возбудителя инфекции - клинически и бессимптомно больные животные, выделяющие преимущественно с носовыми, истечениями, с мокротой при кашле и гноем кожных язв, а при заглатывании мокроты - и с калом. Инфицированные экскреты контаминируют корма и воду, через которые и происходит заражение (алиментарный путь). При кожном сапе возможен контактный путь заражения через повреждённую кожу - прямо и косвенно (сбруя, инвентарь, подстилка и т. р.), а также при случке. При лёгочной и носовой формах сапа возбудитель передаётся воздушным путём (с аэрозолью мокроты при кашле, обнюхивании, облизывании и т. д.).
Профилактика - на настоящий момент в России не регистрируются случаи данной патологии. Болезнь регистрируется в ряде сопредельных государств - Монголии, Китае, Казахстане, Туркмении, Иране и других. Для профилактики заболевания запрещается ввоз лошадей (и других непарнокопытных) из неблагополучных стран. Все вновь прибывшие животные помещаются в карантин с проведением аллергической и серологической диагностики. Перевод купленного скота в основную группу возможен только после получения двукратных отрицательных результатов.
В Бурятии лошади не больны сапом
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