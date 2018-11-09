Более 4000 семей Иркутской области получают выплаты за первого ребёнка

Размер выплат – 10 390 рублей



За десять месяцев 2018 года ежемесячная выплата в связи с рождением или усыновлением первого ребёнка, родившегося с первого января этого года, предоставлена в Иркутской области 4 131 семье.



Выплата установлена федеральным законом, который вступил в силу в декабре 2017 года, и предназначена для семей, нуждающихся в поддержке. Её размер составляет 10 390 рублей в месяц, выплачивается в течение полутора лет.



- Из федерального бюджета на осуществление ежемесячных выплат в 2018 году региону выделены средства в сумме свыше 330 млн рублей. За назначением ежемесячной выплаты необходимо обращаться в органы социальной защиты населения по месту жительства или в МФЦ, - уточнил министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов.



