В Бурятии выплатили 221 млн рублей долгов по зарплате

Выплат добилась прокуратура



7 ноября 2018 года под председательством прокурора Бурятии состоялось оперативное совещание по вопросам прокурорского надзора за соблюдением прав граждан на оплату труда.



В 2018 году прокуратура республики добилась погашения задолженности по заработной плате в размере 221 млн. рублей. Отдельное внимание прокурорами уделялось восстановлению прав на оплату труда работников организаций, в которых ведутся процедуры банкротства.



Всего за 10 месяцев с начала года прокурорами выявлено более 2 тысяч нарушений закона об оплате труда, внесено 266 представлений, 202 должностных лица привлечены к дисциплинарной и административной ответственности. В интересах работников в суды направлено 1 200 заявлений о взыскании заработной платы на сумму 27,5 млн. рублей. По материалам прокурорских проверок возбуждены 3 уголовных дела.



По результатам совещания намечен ряд мероприятий, направленных на повышение результативности надзора за соблюдением прав граждан на оплату труда, сообщают в пресс-службе республиканской прокуратуры.

