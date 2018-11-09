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В Бурятии выплатили 221 млн рублей долгов по зарплате

В Бурятии выплатили 221 млн рублей долгов по зарплате
Общество,  Фото:pixabay.com
Выплат добилась прокуратура

7 ноября 2018 года под председательством прокурора Бурятии состоялось оперативное совещание по вопросам прокурорского надзора за соблюдением прав граждан на оплату труда.

В 2018 году прокуратура республики добилась погашения задолженности по заработной плате в размере 221 млн. рублей. Отдельное внимание прокурорами уделялось восстановлению прав на оплату труда работников организаций, в которых ведутся процедуры банкротства.

Всего за 10 месяцев с начала года прокурорами выявлено более 2 тысяч нарушений закона об оплате труда, внесено 266 представлений, 202 должностных лица привлечены к дисциплинарной и административной ответственности. В интересах работников в суды направлено 1 200 заявлений о взыскании заработной платы на сумму 27,5 млн. рублей. По материалам прокурорских проверок возбуждены 3 уголовных дела.

По результатам совещания намечен ряд мероприятий, направленных на повышение результативности надзора за соблюдением прав граждан на оплату труда, сообщают в пресс-службе республиканской прокуратуры.
прокуратура
 
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