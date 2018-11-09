В районе Бурятии не было необходимого запаса топлива

В дело вмешалась прокуратура



Как выяснила прокурорская проверка, в Курумканском районе нарушали законодательство в жилищно-коммунальной сфере.



Установлено, что обществом с ограниченной ответственностью «Универсал», осуществляющим оказание услуг по теплоснабжению населения селе Курумкан и расположенных на территории социальных объектов, организаций, на котельных не обеспечен норматив запасов твёрдого топлива.



На момент проверки предприятие имело всего 37% от неснижаемого запаса.



Директору предприятия внесено представление, которое рассмотрено. На сегодня необходимый норматив запаса твёрдого топлива обеспечен. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

