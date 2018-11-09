В Улан-Удэ без осадков

По данным Бурятского гидрометцентра, 9 ноября по республике без осадков, небольшой снег возможен в Северобайкальском районе



Утром местами туман. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 13-18, местами 5-10, местами по юго-западу и северу 22-27 мороза, днём от 3 тепла до 2 мороза, по крайнему северу 6-11 мороза.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 12-14 мороза, днём 0,-2.

