По данным Бурятского гидрометцентра, 9 ноября по республике без осадков, небольшой снег возможен в Северобайкальском районе
Утром местами туман. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 13-18, местами 5-10, местами по юго-западу и северу 22-27 мороза, днём от 3 тепла до 2 мороза, по крайнему северу 6-11 мороза.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 12-14 мороза, днём 0,-2.
В Улан-Удэ без осадков
Общество, Фото:
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