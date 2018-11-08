В Иркутске пройдёт танцевальный турнир «Голубой Байкал»

В этом году турнир приобрёл статус международного уровня
В Иркутске 24 и 25 ноября пройдёт тридцатый юбилейный международный турнир по танцевальному спорту «Голубой Байкал» памяти Владислава Инкижекова, сообщает администрация города.
В этом году турнир приобрёл статус международного уровня. В качестве судей приглашены лучшие педагоги мира и России. Для участия в соревнованиях приедут пары из разных регионов страны. Мероприятие проходит при поддержке администрации Иркутска.
В конкурсной программе, а также с показательными номерами выступят бронзовые призёры Германии по латиноамериканской программе Артур Баландин и Анна Салита, дуэт чемпионов в европейской программе Екатерины Казмирчук и Игоря Круглова.
В этом году турнир приобрёл статус международного уровня
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