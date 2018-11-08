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Жителей Бурятии приглашают на конкурс «Я – молодой донор»

Жителей Бурятии приглашают на конкурс «Я – молодой донор»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Иркутский областной комитет Российского союза молодёжи запускает межрегиональный конкурс фотографий, рисунков и плакатов «Я – молодой донор»

Побороться за победу в конкурсе могут школьники и студенты в возрасте от 14 до 30 лет, проживающие на территории Иркутской области, Забайкальского края и Бурятии.

Для участие в конкурсе необходимо отправить заявку на почту irkutskrsm@gmail.com по установленной форме, либо заполнив форму https://goo.gl/forms/uELJBVrLupnwKRro2

Результаты конкурса будут объявлены в группе «Вконтакте» https://vk.com/young_donor

Приём работ продлится до 20 ноября 2018 года.

конкурс Донорство крови
 
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