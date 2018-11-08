Жителей Бурятии приглашают на конкурс «Я – молодой донор»

Иркутский областной комитет Российского союза молодёжи запускает межрегиональный конкурс фотографий, рисунков и плакатов «Я – молодой донор»



Побороться за победу в конкурсе могут школьники и студенты в возрасте от 14 до 30 лет, проживающие на территории Иркутской области, Забайкальского края и Бурятии.



Для участие в конкурсе необходимо отправить заявку на почту irkutskrsm@gmail.com по установленной форме, либо заполнив форму https://goo.gl/forms/uELJBVrLupnwKRro2



Результаты конкурса будут объявлены в группе «Вконтакте» https://vk.com/young_donor



Приём работ продлится до 20 ноября 2018 года.



